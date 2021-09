Dopo la valutazione del comparto fotografico di Samsung Galaxy S21 5G da parte del team di DxOMark, il team ha testato lo smartphone di fascia alta di Samsung per quanto riguarda il modulo batteria da 4000 mAh.

Una buona batteria tra luci e ombre

Samsung Galaxy S21 5G si piazza in ventitreesima posizione nella classifica generale di DxOMark e in seconda posizione in quella relativa agli smartphone di fascia alta, subito dietro a OPPO Find X3 Neo. L’autonomia dello smartphone si comporta molto bene considerando il “piccolo” modulo da 4000 mAh e una componente hardware piuttosto spinta, soprattutto dal punto di vista del display ad alta risoluzione e con alta frequenza di aggiornamento.

L’utilizzo on the go, ovvero lontano da una presa di corrente e in contesti che potremmo definire di utilizzo normale, il terminale di Samsung si comporta molto bene ed è quasi in pari con quanto offerto da OPPO Find X3 Neo, lo smartphone di fascia alta al primo posto della classifica di DxOMark relativa alla batteria. Il sistema di ricarica è in linea con quello degli altri smartphone appartenenti alla stessa categoria, sebbene alcuni competitor facciano meglio anche grazie a un wattaggio superiore.

DxOMark certifica anche quello che avevamo descritto nella nostra recesione linkata qui in basso: sebbene Samsung Galaxy S21 5G utilizzi una batteria con la stessa capacità che troviamo su Samsung Galaxy S20, l’ottimizzazione del modulo garantisce un utilizzo più che modesto senza temere di rimanere a secco nel mezzo della giornata.

