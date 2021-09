Buon compleanno, Google! Ebbene sì, oggi, 27 settembre, è il compleanno di Google, che compie ben 23 anni. E nonostante il compleanno sia il suo, è Google a fare il regalo e lo fa ai suoi più affezionati utenti, lanciando una promo speciale sul Google Store.

Google compie 23 anni: la promo del Google Store

Per l’intera giornata di oggi, infatti, tutti i prodotti presenti all’interno del Google Store, a esclusione di Google Chromecast con Google TV, Nest Hello, Nest Camera Indoor, FitBit Charge 5 e FitBit Charge 4, sono disponibili all’acquisto con uno sconto del 20% utilizzando durante la fase di checkout il coupon GOOGLEBDAY.

Ma non solo perché, fa sapere Google, ci sono altri sconti qua e là nascosti all’interno del Google Store e sta agli utenti scovarli e approfittarne, come una sorta di caccia al tesoro. È bene tenere presente che la promo è valida solamente per 24 ore e quindi dalle 00:00 alle 23:59 di oggi 27 settembre.

Sfortunatamente non c’è granché lato smartphone per noi italiani poiché l’unico disponibile è il vecchio, in tutti i sensi, Google Pixel 4a; tuttavia c’è qualche prodotto allettante che potrebbe valere l’acquisto, come cuffie, router, console, smart-display e via dicendo.