Gli annunci di Google Assistant sono un modo comodo e anche simpatico di riferire rapidamente delle informazioni ad altri membri della famiglia e adesso la casa di Mountain View sta conducendo i test per implementare la funzione anche a bordo della Chromecast con Google TV.

A differenza delle novità grafiche che vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi – come l’arrivo dei colori dinamici di Android 12 e l’ennesimo cambio di design di Google Assistant sui Pixel –, questa volta parliamo di una nuova aggiunta funzionale, ma ancora in fase di test.

Annunci di Google Assistant su Chromecast con Google TV

Se avete una certa dimestichezza con Google Assistant, ci sono buone probabilità che conosciate anche la funzione “Annuncio per la famiglia“, la quale permette di programmare “annunci personalizzati che comunichino attività imminenti alla tua famiglia sui dispositivi di casa tua“. Si tratta, insomma, di una funziona rivolta agli utenti che abbiano almeno uno speaker smart o uno smart display con Google Assistant in casa.

Ebbene, adesso Big G sta valutando la possibilità di estendere questa funzione anche ad un altro dispositivo di casa appartenente ad una categoria diversa: Chromecast con Google TV. I test sono attualmente in corso e infatti il roll out riguarda un numero limitato di utenti.

Come potete vedere dal seguente video del team di 9to5google, gli annunci di Google Assistant si presentano sulla Chromecast con Google TV sotto forma di pop-up a tutto schermo, similmente a quanto accade sugli smart display. Viene mostrata un’animazione con un megafono mentre il messaggio viene annunciato ad alto volume. C’è però una lacuna rispetto alla stessa funzione sugli smart display: in questo caso non viene mostrato alcun testo scritto.

In aggiunta a questo, il test riguarda una versione molto limitata della funzione, visto che vengono letti soltanto gli annunci scritti tramite Google Assistant su smartphone, mentre quelli vocali non funzionano. Inoltre, gli annunci appaiono soltanto se l’utente si trova nella schermata home o in Ambient mode, non invece se ci sono dei contenuti multimediali in riproduzione. In uno dei test eseguiti, poi, un annuncio inviato mentre la Chromecast con Google TV era spenta è stato riprodotto in ritardo, andando potenzialmente a vanificare del tutto l’utilità della funzione.

Allo stato attuale non è chiaro quanto sia ampio il roll out della funzione, che comunque riguarda solo dispositivi Google TV, tagliando fuori tutti i dispositivi Android TV. Di sicuro la funzione ha bisogno ancora di un importante lavoro di perfezionamento.

