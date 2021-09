Scoprire che Google è ancora interessato al mondo dei tablet è una bellissima notizia, a maggior ragione se consideriamo che la compagnia di Mountain View già da qualche tempo aveva deciso di concentrare la sua attenzione verso altre categorie di prodotti.

Un ritorno in pompa magna

Un nuovo brevetto approvato solo recentemente dal JPO (Japan Patent Office), mostra un inedito tablet Google Pixel con un design da vero tablet di fascia alta. Le poche immagini che accompagnano la documentazione presentata addirittura a marzo 2019, mostrano un dispositivo caratterizzato da cornici estremamente ottimizzate, quasi fuse con il telaio stesso del tablet.

Purtroppo il design del tablet allegato alla richiesta di brevetto è assente delle più importanti caratteristiche come i tasti volume, il tasto di accensione, la posizione della fotocamera e la porta di alimentazione. Il designer Giuseppe Spinelli ha immaginato il tablet di Google prendendo spunto dalle scelte stilistiche dell’azienda con i Google Pixel 6: in tal modo, nei render realizzati dal designer, abbiamo la possibilità di ammirare il tablet di Google con il sistema operativo Android 12, una porta USB Type-C, i tasti per il volume e una fotocamera punch hole centrale.

Vi piace come design? Quale caratteristiche vorreste trovare nel nuovo tablet di Google? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

Potrebbe interessarti anche: Google compie 23 anni e lancia una promo speciale sul Google Store: le offerte