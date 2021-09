A un paio di settimane dalla sua presentazione lo smartwatch DOOGEE DG Ares fa il suo debutto su AliExpress, accompagnato da un prezzo di lancio particolarmente allettante. A fronte di un prezzo di listino già molto valido, l’avvio della commercializzazione è accompagnato da un ulteriore ribasso che lo rende una delle migliori proposte a disposizione.

DOOGEE DG Ares a meno di 30 euro

Lo smartwatch di DOOGEE si distingue per il suo design particolarmente curato, caratterizzato da una cassa in lega di alluminio dalla forma quadrata, con gli spigoli molto arrotondati, che alloggia uno schermo circolare da 1,32 pollici con risoluzione di 360 x 360 pixel. E per rendere il design ulteriormente particolare DOOGEE ha utilizzato degli accenti di colore per la cornice che sono in contrasto con il resto.

DOOGEE DG Ares è pensato per gli amanti del fitness, grazie alla possibilità di gestire fino a 24 modalità di allenamento, con il conteggio dei passi, del battito cardiaco, del livello di ossigeno nel sangue e una accurata analisi del sonno. In questo modo è possibile mantenersi in forma potendo contare su un dispositivo affidabile e dal look accattivante.

Non manca ovviamente la possibilità di collegare lo smartwatch al proprio smartphone, per ricevere notifiche dalle principali applicazioni, per gestire le chiamate e i messaggi. Sono disponibili numerose funzioni come timer, cronometro ed è possibile scegliere fra decine di quadranti per ottenere una ulteriore personalizzazione del proprio dispositivo. Non manca la resistenza alle immersioni fino a 30 metri, per utilizzare senza problemi lo smartphone sotto la pioggia, ma anche al mare o in piscina.

DOOGEE DG Ares è in vendita a 39,99 dollari, pari a 34 euro al cambio attuale, ma da oggi e fino al 30 settembre può essere acquistato a 31,99 dollari, pari a 27,33 euro, su AliExpress. C’è inoltre la possibilità per dieci utenti di vincere uno dei dieci DOOGEE DG Ares in palio con l’immancabile giveaway. per maggiori dettagli potete seguire la community dedicata a DG Ares dove potrete scambiarvi impressioni e domande con altri appassionati.

Potete acquistare DOOGEE DG Ares su AliExpress a 31,99 dollari

