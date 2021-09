Nei giorni scorsi Google Assistant ha iniziato a cambiare nuovamente impostazione grafica sugli smartphone della serie Pixel, riabbracciando quella UI semitrasparente che era stata accantonata appena un mese fa.

Di recente vi abbiamo raccontato diverse novità interessanti in relazione all’Assistente virtuale di Google, dalla funzione per le chiamate per i Pixel alla nuova collaborazione, fino ai miglioramenti alla modalità guida. Adesso ci occupiamo di una questione molto meno impattante sul concreto utilizzo di Assistant da parte dei possessori di smartphone Made by Google.

Google Assistant: ritorno al passato della UI sui Pixel

Agli inizi del mese di agosto vi avevamo raccontato di come il nuovo Google Assistant avesse perso la bella UI semitrasparente, ma adesso la sta riottenendo sugli smartphone della serie Pixel. Resta solo da capire quali siano le intenzioni di Google per il futuro.

Bisogna riavvolgere il nastro fino al Google I/O 2019 per arrivare al primo teaser del nuovo Google Assistant, lanciato qualche mese più tardi con Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. Al netto delle novità pratiche (su tutte, l’elaborazione on-device), era stata la nuova UI a segnare visivamente il passaggio alla nuova versione.

La società di Mountain View, com’è noto, aveva optato per un’interfaccia utente semitrasparente – col solito prompt “Ciao, come posso aiutarti?” e i comandi per l’input testuale e Snapshot –, quasi a voler simboleggiare il posizionamento di Google Assistant in background.

Un mese fa, sui Pixel, quella UI aveva ceduto il posto ad una scheda compatta, di colore bianco o grigio a seconda del tema chiaro o scuro attivo sullo smartphone, con il logo di Assistant monocromatico al centro, la solita offerta di aiuto e la scorciatoia per l’inserimento testuale (niente Snapshot). Riportiamo qui sotto gli screenshot che vi avevamo già mostrato ad agosto.

Ebbene, adesso pare che Google abbia deciso di tornare sui propri passi: con la versione beta 12.37 dell’app Google, sui Pixel è tornata la UI semitrasparente. A questo punto però, con Android 12 e i Google Pixel 6 alle porte, è difficile prevedere se Google Assistant rimarrà così o se cambierà aspetto ancora una volta.

Leggi anche: La fotocamera della serie Google Pixel 6 potrebbe lasciarvi a bocca aperta