Ormai sappiamo bene quanto sia d’impatto il sistema di colorazione dinamica delle app introdotto da Google con Android 12 e l’ultimo esempio è Google Assistant. Il nuovo Material You è sicuramente un passo in avanti in termini di coerenza grafica tra i componenti del sistema operativo e le varie app e una parte di questo effetto è imputabile a Monet, il sistema con cui Google colora le app in base allo sfondo applicato sulla home.

Con il rilascio della versione stabile di Android 12 sempre più vicino è evidente che l’azienda di Mountain View stia intensificando i test così da avere un rilascio con meno intoppi possibili. In effetti, negli ultimi giorni sono state diverse le app ad essere aggiornate per accomodare il nuovo linguaggio grafico pensato per Android 12. Alcuni utenti hanno segnalato che sulla Beta 5 di Android 12 con installata la versione 12.37.19.29 dell’app di Google venga attivato Monet con tutti i suoi colori.

I pochi fortunati sono sicuramente parte di uno staged rollout operato lato server tramite il quale Google decide a quali utenti permettere di visualizzare la nuova funzionalità (o come in questo caso, interfaccia). Solitamente si tratta di pochi device, in modo che se si dovessero presentare problemi, sarebbe decisamente ridotto il numero di persone che ne vengono afflitte. Google Assistant, oltre ai nuovi colori, vede l’adozione di nuove forme per alcuni tasti, senza comunque che l’interfaccia venga stravolta.

Il Material You farà comparirà inizialmente solo sui Pixel per poi poter essere adottato da altri OEM successivamente. Google infatti ha recentemente annunciato che Monet diventerà parte dell’AOSP. Sarà interessante vedere se e come gli altri produttori di smartphone integreranno questo cambiamento, di certo non di facile implementazione se fatto a regola d’arte vista l’attenzione ai dettagli necessaria per una corretta realizzazione.