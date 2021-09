Le indiscrezioni riguardanti un nuovo smartphone della serie Redmi 9 hanno iniziato a circolare all’inizio di questo mese. Oggi il marchio secondario di Xiaomi ha reso ufficiale questo dispositivo lanciando l’economico Redmi 9 Activ in India.

La dicitura “Activ” solitamente enfatizza la durata della batteria, ma purtroppo non si tratta di una versione che assicura più autonomia rispetto a Redmi 9.

Redmi 9 Activ sembra Redmi 9 con più RAM

Questo nuovo smartphone Redmi sembra semplicemente dotato di un maggior quantitativo di RAM, con 6 GB rispetto alla versione indiana della gamma Redmi 9 che offre 4 GB, tuttavia la variante base di Redmi 9 Activ dispone ancora di 4 GB di RAM.

Anche per il resto questo smartphone Redmi è identico alla versione indiana di Redmi 9 e quindi adotta un chipset Helio G35, uno schermo LCD HD+ da 6,53 pollici, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10 W e una porta micro-USB anziché USB-C.

La fotocamera posteriore di Redmi 9 Activ include un sensore da 13 MP e un obiettivo da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 5 MP ed è alloggiata all’interno di un notch a goccia.

Disponibilità e prezzi di Redmi 9 Activ

Redmi 9 Activ è in vendita da oggi in India nelle opzioni di colore Carbon Black, Coral Green e Metallic Purple. La variante da 4 GB di RAM con 64 GB di archiviazione costa 9.499 rupie (circa 109 euro), mentre il modello da 6 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione costa 10.999 rupie (circa 127 euro). Al momento non abbiamo informazioni in merito a una commercializzazione del prodotto in altri paesi.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android economici