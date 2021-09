A poco più di una settimana dalla loro presentazione, stanno per arrivare sui mercati internazionali Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro, i primi del colosso cinese ad abbandonare il prefisso Mi. La versione Pro è inoltre la prima a portare in Occidente la ricarica rapida a 120 watt, che permette di fare il pieno in una ventina di minuti.

Strepitosa offerta di lancio per Xiaomi 11T e 11T Pro

Entrambi i modelli godranno di una serie di vantaggi al momento del lancio, ma la proposta di Goboo, noto store online cinese, è davvero da leccarsi i baffi. Sono in promozione le varianti 8-128 GB e 8-256 GB di entrambi i modelli, con uno sconto molto interessante.

Vi basterà infatti versare un acconto di 50 euro, al fine di confermare la vostra prenotazione, e in cambio della vostra fiducia riceverete uno sconto di ben 100 euro, un vero affare se siete interessati all’acquisto. Vediamo nel dettaglio quindi i prezzi finali di Xiaomi 11T e di Xiaomi 11T Pro grazie a Goboo:

Xiaomi 11T 8-128 GB a 399 euro invece di 499 euro (in Italia il prezzo di listino è di 549,90 euro)

Xiaomi 11T 8-256 GB a 449 euro invece di 549 euro (in Italia il prezzo di listino è di 599,90 euro)

Xiaomi 11T Pro 8-128 GB a 499 euro invece di 599 euro (in Italia il prezzo di listino è di 649,90 euro)

Xiaomi 11T Pro 8-256 GB a 599 euro invece di 699 euro (in Italia il prezzo di listino è di 699,90 euro)

Avete dunque tempo fino al 30 settembre per versare i 50 euro di acconto, mentre il saldo andrà pagato dal primo al cinque ottobre. Le spedizioni inizieranno proprio dal primo ottobre, con partenza dai magazzini spagnoli dello store e consegna entro 3-5 giorni. I prezzi indicati sono ovviamente comprensivi di IVA, mentre non sarà applicato alcun dazio doganale o costo aggiuntivo, in quanto la merce si trova già all’interno dell’Unione Europea.

Ricordiamo che Goboo permette di pagare con le principali carte di credito ma anche con PayPal, per una maggiore tutela verso gli acquirenti. Tutti i prodotti venduti sono originali e coperti dalla garanzia di 24 mesi. Avete inoltre 14 giorni per effettuare il reso incondizionato, intervallo che si estende a 30 giorni in presenza di difetti, previ accordi con il reparto commerciale.

Se non lo avete ancora fatto vi suggeriamo di guardare la nostra recensione di Xiaomi 11T Pro, per scoprirne tutti i dettagli prima dell’acquisto.

