Anche se la bella stagione sta per finire i monopattini elettrici sono sempre molto apprezzati, per la loro versatilità nel traffico cittadino. Xiaomi è tra i produttori più attivi in questo mercato e recentemente ha presentato Xiaomi Mi Scooter 3, ancora più performante rispetto ai predecessori, e protagonista di una strepitosa offerta su Gshopper, il noto store online che offre spedizioni dall’Europa, con tempi di consegna ridotti e nessun costo aggiuntivo.

Offerta imperdibile per Xiaomi Mi Scooter 3

Il nuovo monopattino elettrico può contare su un motore da 300w, con velocità massima limitata elettronicamente a 25 Km/h, nel rispetto delle norme vigenti, ha una portata di 100 Kg e permette di coprire fino a 30 Km, più che sufficienti per muoversi nel traffico quotidiano per tutto il giorno.

Dispone di un nuovo schermo, più chiaro e completo rispetto al modello precedente, con la possibilità di visualizzare velocità, autonomia e altre importanti informazioni. Xiaomi ha curato la sicurezza, dotando Mi Electric Scooter 3 di un doppio freno a disco, con sistema ABD per evitare pericolosi bloccaggi delle ruote. Oltre alla luce a LED posteriore sono presenti diversi catarifrangenti per essere sempre ben visibili anche quando la luce inizia a calare.

Previous Next Fullscreen

Nessun problema per chi lo utilizza solo per brevi tragitti, e vuole portarlo in auto o sui mezzi pubblici. Con tre semplici mosse è possibile ripiegarlo e metterlo nel bagagliaio, visto che il peso di 13,2 Kg non è così esagerato. Non manca ovviamente la possibilità di controllarlo con l’app Xiaomi Home, per aggiornare il firmware, controllare le statistiche di viaggio e molto altro.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ha un prezzo di listino di 599 euro, ma grazie alla straordinaria promozione di Gshopper potete risparmiare oltre 200 euro sul prezzo di acquisto. Oltre allo sconto iniziale di ben 150 euro, Gshopper propone un ulteriore coupon, E32076558D, che vi permette di portarvi a casa il monopattino a soli 389 euro, un prezzo decisamente accattivante vista la tipologia del prodotto.

Acquista Xiaomi Mi Scooter 3 su Gshopper

Informazione Pubblicitaria