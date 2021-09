Vivo pensa sempre di più al futuro. Negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di scoprire il nuovo chip di imaging V1, poi adottato su Vivo X70 Pro e X70 Pro+, ma anche un interessante brevetto riguardante le fotocamere. Oggi restiamo su quest’ultimo punto perché spunta un ulteriore progetto di uno smartphone con fotocamere rimovibili.

Nuovo brevetto Vivo per una fotocamera pop-up rimovibile

Vivo ha depositato un nuovo brevetto presso la World Intellectual Property Organization (WIPO) che descrive uno smartphone con una fotocamera pop-up nell’angolo destro. Questo particolare modulo integrerebbe sia la fotocamera anteriore per i selfie sia quelle principali posteriori, com’è possibile vedere dall’immagine qui sotto.

Il modulo, seguendo il brevetto, può essere staccato dal corpo dello smartphone e utilizzato in modo “indipendente”, un dettaglio che consentirebbe agli utenti di effettuare scatti in modo ancora più libero dal punto di vista delle inquadrature, magari con immagini riprese da entrambi i lati. Il modulo sembra integrare una piccola batteria, fondamentale per un funzionamento fuori dalla sua sede tipica, e la connettività Wi-Fi (per il collegamento allo smartphone).

Il fatto di poter posizionare il piccolo modulo fotografico a piacimento potrebbe risultare veramente utile per gli scatti, soprattutto vista l’eventuale possibilità di visualizzare l’anteprima dell’inquadratura dallo smartphone stesso. Niente male, vero? Purtroppo per il momento siamo ancora ai brevetti e non sappiamo se e quando Vivo potrà mostrarci qualcosa di più.

Vi piacerebbe avere una funzione simile per la fotocamera del vostro smartphone Android? Magari con una funzione per ritrovare i moduli “scomparsi”…

