L’aspirapolvere senza fili è senza ombra di dubbio uno tra gli elettrodomestici più comuni all’interno di una casa. Se non ne avete mai acquistato uno o se magari il vostro vecchio aspirapolvere con il filo è ormai prossimo alla pensione, vi consigliamo di prendere in considerazione l’aspirapolvere senza fili Roborock H7 in quanto protagonista di una interessante offerta su Amazon.

Un’ottima aspirapolvere a 360°

Roborock H7 ha molte qualità che lo rendono un dispositivo da prendere assolutamente in considerazione se si è alla ricerca di un aspirapolvere leggero, funzionale, con una vasta gamma di accessori e un potere aspirante incredibile. A tal proposito, il girante multistrato da 160 AW è ideale per aspirare anche lo sporco più ostinato da letti, seggiolini per auto e anche i tappati. Se il vostro appartamento dispone di zone con la moquette, l’aspirapolvere Roborock H7 dispone della funzione Auto Carpet Boost che incrementa la potenza di aspirazione sui tappati e spinge le setole antistatiche in fibra di carbonio quasi fino a 4000 giri al minuto.

Roborock H7 è munito di una batteria ai polimeri di litio da 80 Wh in grado di assicurare fino a 90 minuti di pulizia in modalità Eco e fino a 8 minuti quanto utilizzato in modalità Max. Il team di sviluppo di Roborock H7 ha valutato il giusto posizionamento del modulo batteria in modo da consentire anche la pulizia nelle aree più difficili della casa, come gli angoli in alto, permettendo di sollevare l’aspirapolvere senza alcuna fatica grazie al peso a vuoto di appena 1,46 kg.

Il sistema aspirante, facilmente lavabile, è composto da cinque strati in cui l’aria viene forzata al suo interno per una filtrazione approfondita. Il sistema include anche un filtro HEPA per rimuovere fino al 99,99% delle particelle presenti nell’aria anche delle dimensioni di 0,3 micron, così da pulire a fondo e in modo completo. Dotata di un contenitore per la polvere con una capacità pari a 500 ml, l’aspirapolvere senza fili Roborock H7 assicura anche il pieno supporto ai sacchetti per la polvere senza alcun tipo di compromessi sulla potenza aspirante.

Se siete interessati al prodotto e volete sfruttare l’offerta, potete acquistare l’aspirapolvere senza fili Roborock H7 al prezzo di 369 euro, anziché 399 euro, utilizzando il codice coupon “SK9GZDD4” valido dalle ore 17:00 del 22 settembre fino alle ore 23:59 del 17 ottobre 2021.

