La serie OPPO Reno6 5G, annunciata da pochi giorni, è protagonista di due eventi esclusivi: il Red Bull Cliff Diving World Series e la Milano Fashion Week 2021.

OPPO Reno6 5G con i più grandi atleti al mondo

Andando con ordine, dal 22 al 26 settembre, a Polignano a Mare, si tiene il Red Bull Cliff Diving World Series, una delle competizioni di tuffi da grandi altezze più adrenaliniche al mondo. Nell’arco di questi giorni gli atleti si lanceranno in tuffi acrobatici da altezze maggiori di 20 metri, e gli smartphone OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G saranno utilizzati per immortalare le emozioni e le acrobazie dei migliori tuffatori del mondo.

“Siamo orgogliosi di prendere parte alle ultime due tappe della Red Bull Cliff Diving nel cuore di Polignano a Mare. Qui, lo sport estremo e la fotografia mobile si incontrano in una competizione di tuffi adrenalinica ed emozionante – dichiara Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia. Dopo l’esperienza entusiasmante dell’evento Wake The City a Milano, siamo felici di schierarci ancora una volta al fianco degli atleti per immortalare le loro emozioni e condividere la bellezza attraverso la lente fotografica della nostra nuova Reno 6 Series, una line-up pensata per offrire le migliori e più innovative prestazioni in ambito fotografico.”

Gli smartphone di fianco la nuova collezione

La serie OPPO Reno6 5G, in occasione della Milano Fashion Week 2021, è scesa in passerella assieme dello stilista Marco Rambaldi nella suggestiva cornice del Chiostro Cappuccio di Milano. Il mondo hi-tech e quello della moda si sono fusi per raccontare in maniera unica e singolare le creazioni della nuova collezione dello stilista, divenendo anche un accessorio gioiello-tecnologico sfruttato per completare il look della collezione PE2022.

“Questa stagione abbiamo deciso di collaborare con Oppo Italia, azienda ormai leader nel mercato della telefonia. Grazie ai loro prodotti siamo riusciti a comunicare il nostro messaggio e attraverso le loro tecnologie abbiamo creato una connessione tra i nuovi e i vecchi oracoli“, commenta Marco Rambaldi. Isabella Lazzini, invece, sottolinea come sia “rimasta estremamente affascinata da come Marco Rambaldi sia riuscito ad integrare all’interno della sua sfilata la nostra Reno6 Series in modo così elegante e raffinato e, al tempo stesso, naturale.”

