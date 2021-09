Qualche giorno fa Pete Lau, CEO e fondatore di OnePlus, svelava OnePlus 2.0, il nuovo sistema operativo nato come conseguenza della partnership con OPPO. Durante l’annuncio di OnePlus 2.0 che, lo ricordiamo, vede già una profonda integrazione a livello di codice tra OxygenOS 12 e ColorOS 12, l’azienda aveva delineato a grandi linee la timeline relativa al debutto del nuovo sistema operativo.

Si parte a ottobre con OnePlus 9/9 Pro

In queste ore, però, Liu Fengshuo, COO di OnePlus e responsabile del dipartimento di ricerca e sviluppo, ha svelato su Weibo ulteriori dettagli circa quali smartphone riceveranno l’aggiornamento e quando. Secondo i piani del colosso cinese, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro saranno i primi a ricevere la beta pubblica del nuovo OS a partire dal mese di ottobre, mentre la beta pubblica per il modello OnePlus 9R arriverà solo a partire dal mese di gennaio 2022.

Gli smartphone OnePlus 7, OnePlus 7T, OnePlus 8 e OnePlus 8T, invece, saranno aggiornati a seguito di OnePlus 9R – si parla della prima metà del 2022 – in quanto dovranno migrare da HydrogenOS a ColorOS. Infine, gli utenti muniti di OnePlus 8/8Pro e OnePlus 8T che hanno installato l’early access di ColorOS, non riceveranno l’aggiornamento OTA a ColorOS 12 in quando dovranno prima tornare su HydrogenOS.

In definitiva mancano ancora diversi mesi prima dell’avvio del programma di aggiornamento per gli smartphone OnePlus; avremo sicuramente occasione di conoscere con più esattezza quando si aggiorneranno i vari terminali.

