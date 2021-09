Anche se in questo periodo di pandemia molte persone hanno lavorato da casa, con la situazione in lento miglioramento aumenta il numero di persone che torna al lavoro in presenza, senza contare gli studenti che finalmente possono tornare a frequentare le lezioni in presenza. Se in questi mesi siamo stati molto spesso in casa, il ritorno alla normalità ci porta a lasciare le case vuote per molte ore al giorno, con tutti i rischi per la sicurezza.

Ecco che una soluzione come quella che oggi ci propone Cafago, noto store online cinese, può venirci in aiuto. Basta questo kit di video sorveglianza completo e il nostro smartphone per tenere sempre sotto controllo la nostra abitazione, sia per motivi di sicurezza ma anche per controllare i nostri cari, bambini piccoli e rimanere sempre in contatto con la famiglia.

Kit KKmoon WiFi

Il kit che vi segnaliamo oggi è prodotto da KKmoon ed è composto da quattro telecamere e da un NVR, nel quale installare un hard disk SATA da 3.5 mm e può essere installato con estrema semplicità. Ciascuna telecamera è dotata di sensore CMOS da 1/4 di pollice in grado di registrare in alta risoluzione (1280 x 720 pixel), e grazie alle lampadine a infrarossi può registrare anche di notte, per una sicurezza maggiore.

Ciascuna telecamera si collega alla centralina in modalità WiFi, è resistente all’acqua e può pertanto essere posizionata anche all’esterno. È sufficiente avere una presa di alimentazione nelle immediate vicinanze, montare l’antenna wireless in dotazione e lasciarla lavorare.

La centralina dal canto suo è in grado di registrare da quattro canali contemporaneamente, supporta i collegamenti WiFi a anche quello Rj45 per collegarlo alla rete domestica. Per controllare le registrazioni e le impostazioni è sufficiente installare la companion app sul proprio smartphone o tablet, dotato di Android o iOS/iPadOS, così da poter avere tutto a portata di mano in qualsiasi momento.

Previous Next Fullscreen

È dunque possibile registrare in maniera continuativa i dati ricevuti dalle telecamere, grazie anche alla compressione H.264 che riduce le dimensioni dei video, ma anche attivare la registrazione, e la relativa notifica, solamente quando viene rilevato un movimento. Se non disponete di un router WiFi, o se la copertura non è il massimo, potete utilizzare un cavo RJ45, da collegare al cavo di alimentazione della telecamera, così da avere sempre una connessione stabile e affidabile.

Nella confezione di vendita trovate tutto il necessario per l’installazione, comprese viti e tasselli per il fissaggio delle telecamere alle pareti o al soffitto. Fino al 30 settembre potete acquistare il kit di video sorveglianza KKmoon al prezzo di 59,99 euro, utilizzando il coupon CC601. Il prezzo include IVA e spese di trasporto dal magazzino in Germania, così da evitare lunghe attese e possibili costi aggiuntivi.

Acquista KKmoon NVR su Cafago

Informazione Pubblicitaria