Come ben sappiamo la pubblicità riveste un’importanza cruciale per Google, tant’è vero che la troviamo in molti dei prodotti sviluppati dal colosso di Mountain View come le ricerche sul web, i video su YouTube e molto altro.

Più trasparenza sulla pubblicità

L’azienda è da tempo impegnata a rendere migliore l’interazione tra gli utenti e le pubblicità mostrate a schermo e, in queste ore, annuncia una importante novità volta a rendere più trasparente l’intero processo. Con la nuova pagina degli inserzionisti, l’azienda offre la possibilità di visualizzare la lista completa di tutte le pubblicità pubblicate da uno specifico inserzionista verificato negli ultimi 30 giorni. “Ad esempio, immagina di vedere un annuncio per un cappotto che ti interessa, ma non riconosci il marchio – si legge nella nota. Con le pagine dell’inserzionista, puoi saperne di più su quell’inserzionista prima di visitare il suo sito o effettuare un acquisto.”

Oltre a rendere più trasparente il rapporto tra gli inserzionisti e gli utenti, Google ha migliorato anche il sistema di segnalazione delle pubblicità che si ritiene possano andare contro le policy di Google. Nel caso in cui una pubblicità fosse segnalata, un team di revisori controllerà la segnalazione e procederà alla sua rimozione in caso di eventuali violazioni.

L’azienda rende noto che la nuova pagina sugli inserzionisti sarà disponibile negli USA a partire dai prossimi mesi e in più Paesi nel corso del 2022.

Potrebbe interessarti anche: Arriva la versione 94 di Google Chrome e Messaggi si tinge di Material You