Ad inizio mese vi avevamo parlato di un grave problema che rende Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL inutilizzabili e bloccati nella modalità di emergenza (EDL) di Android senza possibilità di utilizzarli.

Google tende una mano ai suoi utenti

Ebbene, come segnalano diversi utenti su Reddit, sembra che il colosso di Mountain View stia finalmente prendendo la situazione di petto incaricando l’Advanced Hardware Support Team di contattare alcuni utenti offrendo un dispositivo sostitutivo. Infatti, come dichiara un utente su Reddit, “Alcuni giorni fa ho ricevuto un’e-mail dal team dall’Advanced Hardware Support Team che diceva che volevano offrirmi un dispositivo sostitutivo perché avevano bisogno di esaminare alcuni di questi dispositivi. Ho spedito rapidamente il mio 3XL e dovrebbero inviarmi un dispositivo sostitutivo, non sono ancora sicuro di quale modello sarà.”

Non è ancora chiaro quale sia la strategia a lungo termine, soprattutto considerando che la stragrande maggioranza di questi smartphone non è ormai più coperta dalla garanzia. Inoltre, resta da scoprire anche quale saranno i dispositivi sostitutivi che l’azienda consegnerà agli utenti colpiti da questo grave problema, ma almeno si tratta di una iniziativa che non possiamo non accogliere con grande piacere a maggior ragione dopo gli assordanti silenzi di questi mesi.