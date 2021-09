Il Material You presentato con Android 12 è sempre più presente nelle applicazioni di Google, anche se manca ancora qualche giorno al rilascio della nuova versione stabile del robottino. Questa volta è Google Maps che sta iniziando ad accogliere qualche novità: andiamo a vedere cosa cambia.

Google Maps inizia ad accogliere il Material You di Android 12

Dopo averlo visto su Gmail, Messaggi, Gboard e altre app di Google, è il momento di abbracciare il Material You anche su Google Maps. Come possiamo vedere negli screenshot qui in basso potreste ritrovarvi da un momento all’altro una nuova barra di navigazione inferiore con elementi di Material You, ovviamente anche in modalità scura.

Come riportato dai colleghi di Android Police sembra che Big G stia facendo qualche test sull’applicazione per Android, come dimostra quest’altro screenshot che vede una barra di navigazione classica ma elementi “smussati” qua e là. Per ora niente colori dinamici, ma con l’avvicinarsi del rilascio di Android 12 Google sta sicuramente facendo dei passi avanti all’interno delle sue app principali.

Se volete aggiornare Google Maps all’ultima versione disponibile, la 10.87.2, potete recarvi sul Google Play Store seguendo il badge qui sotto oppure scaricare e installare manualmente l’APK.

download Google Maps 10.87.2 (APKMirror)

