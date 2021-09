In questa news vedremo alcune delle novità a cui sta lavorando Google e disponibili fin da subito.

Su Google Calendar arriva la chat rapida

Google Calendar, una delle applicazioni più apprezzate dagli utenti, sta per abbracciare l’integrazione con la chat. L’azienda ha pensato bene di aggiungere una semplice icona a forma di chat, appunto, all’interno dell’interfaccia standard di creazione/modifica di un evento.

Tramite essa tutti i partecipanti dell’evento (e dell’organizzazione di cui si fa parte) potranno inviare rapidamente messaggi ai propri colleghi senza lasciare l’applicazione. “In precedenza, il modo principale per comunicare con i partecipanti agli eventi di Calendar era tramite e-mail. Tuttavia, ci sono momenti in cui la chat può essere preferita all’e-mail per la comunicazione“, sottolinea la compagnia.

La disponibilità della funzione parte da questo mese per il web e dal 4 ottobre per i dispositivi mobile.

L’app di Google TV accoglie un telecomando

È da qualche mese che Google sta lavorando all’implementazione di un telecomando virtuale all’interno dell’applicazione mobile di Google TV, come vi avevamo già mostrato. La versione 4.28.46 dell’applicazione (link al download), come sottolineano i colleghi di 9to5google, presenta finalmente il tanto atteso telecomando virtuale ma sembra ci siano alcuni problemi di implementazione.

Infatti, anche tappando sull’apposita icona nella UI dell’app, il telecomando non sembra riuscire ad effettuare il pairing con i dispositivi Google TV o Android TV. Anche se non ancora pienamente funzionante – forse Google ha rilasciato la funzionalità un po’ troppo precocemente? -, il telecomando si presenta anche come Quick Toggle all’interno dell’apposito menu a tendina.

Ricerca Google vi porta in alcuni luoghi incredibili

Malgrado il Covid-19 abbia trasformato radicalmente il nostro modo di vivere e di viaggiare, il team del colosso di Mountain View ha lavorato alla possibilità di acquistare i biglietti di ingresso per alcuni monumenti direttamente dalla ricerca Google. “Ora, quando le persone cercano su Google attrazioni come la Tokyo Tower o la Statua della Libertà, vedranno non solo informazioni generali sul punto di interesse, ma anche link di prenotazione per l’ingresso di base e altre opzioni di biglietto, se disponibili – sottolinea Google nella nota ufficiale. Nei prossimi mesi inizieremo anche a mostrare informazioni e link di prenotazione per esperienze in una destinazione, come degustazioni di vini a Parigi o tour in bicicletta in California.”

L’azienda annuncia che i partner potranno mostrare i costi di ingresso e addirittura promuovere i propri esercizi commerciali nei risultati di ricerca senza alcun costo aggiuntivo, un modo per aiutare i fornitori a riprendersi dagli evidenti problemi economici che stanno soffrendo tutti gli esercizi legati al turismo. Google svela anche un nuovo formato per gli annunci pubblicitari legati alle cose da fare quando si visita una nuova città, come si può notare dall’immagine sottostante.

Il nuovo design migliora la visualizzazione dei prezzi, le immagini e i feedback rilasciati dagli altri utenti.

C’è un piccolo aggiornamento alla UI di YouTube

La versione 16.36.35 di YouTube, disponibile in calce alla news tramite il badge del Play Store, introduce qualche piccola novità alla UI – no, purtroppo non si tratta del supporto al Material You di Android 12. Come si può notare dalle immagini sottostanti, la nuova versione di YouTube manda in pensione la vecchia (e brutta) barra grigia superiore e svela invece un nuovo design che si fonde con la status bar di Android.

L’unico posto in cui l’app mostra una status bar scura è solo all’interno delle pagine dei canali YouTube, come sottolinea il team di Android Police. In attesa di un più corposo miglioramento della UI, potete scaricare l’ultimo aggiornamento dal badge sottostante oppure da questo link di APK Mirror.

