A meno di clamorosi ribaltoni, la serie Samsung Galaxy S22 non dovrebbe vedere la luce prima del prossimo anno, eppure le indiscrezioni fioccano ininterrottamente ormai da mesi, l’ultima in ordine di tempo riguarda i colori in cui i tre modelli dovrebbero essere proposti da Samsung.

Se un paio di giorni fa si è parlato addirittura di Samsung Galaxy S23 Ultra, soltanto nelle ultime settimane abbiamo visto che Samsung Galaxy S22 potrebbe candidarsi al trono dei compatti, ma che ciò potrebbe ripercuotersi sulla batteria e che potrebbero esserci dei ritorni ma anche delle assenze.

Il dettaglio di cui parliamo oggi è molto meno tecnico: sono trapelati i possibili colori dei prossimi smartphone di riferimento di Samsung.

Serie Samsung Galaxy S22: probabili colori

Se sotto il profilo del design difficilmente vedremo degli stravolgimenti, Samsung – un po’ come ha appena fatto Apple con gli iPhone 13 – potrebbe puntare su qualche colorazione nuova per rendere i nuovi modelli più riconoscibili.

In particolare, Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22 Plus dovrebbe essere proposti negli stessi colori, ovvero: White, Black, Rose Gold e Green. Samsung Galaxy S22 Ultra, invece, dovrebbe arrivare nelle varianti White, Black e Dark Red.

Messi così, in realtà, quasi tutti i colori sembrano delle semplici riedizioni di quanto visto sulla serie di punta di quest’anno, basti pensare al Phantom White e al Phantom Pink di Galaxy S21 e al Phantom Black di Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. A suscitare maggiore curiosità sono senza dubbio il Green di Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22 Plus, che potrebbe somigliare al Phantom Green di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, e soprattutto il Dark Red di Samsung Galaxy S22 Ultra. Quest’ultimo è il più ostico da immaginare, in quanto difficilmente sarebbe accostabile all’acceso Phantom Red di Galaxy S21+.

