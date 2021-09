La gamma di smart TV targate Redmi si allarga quest’oggi grazie all’arrivo di due nuovi modelli Android TV dalla diagonale contenuta: la casa cinese ha infatti svelato TV da 32 e da 43 pollici, che rientrano in quella che la casa cinese definisce semplicemente Redmi Smart TV Series.

Ecco le nuove Redmi Smart TV: niente 4K ma prezzi contenuti e Android TV

Le due nuove smart TV Redmi sono state lanciate sul mercato indiano, ma non è da escludere l’arrivo in altri Paesi. Si tratta di modelli economici con pannelli da 32 o 43 pollici a risoluzione HD (1366 x 768) e Full-HD (1920 x 1080), entrambi con 9,5 ms di tempo di risposta, un refresh rate di 60 Hz e un angolo di visione di 178°. Niente 4K HDR dunque, ma troviamo comunque diverse funzionalità smart grazie ad Android TV.

La coppia di Redmi Smart TV può contare su un SoC a 64 bit quad core con ARM Cortex-A35 e GPU ARM Mali-G31 MP2, accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Disponibili due speaker da 20 W con supporto Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual: X. Lato connettività abbiamo Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.0, 2 porte HDMI con ALLM e eARC, 2 USB 2.0, AV, porta per il jack da 3,5 mm e porta Ethernet.

A bordo, come anticipato, troviamo Android TV 11 con launcher PatchWall 4, che integra Google Assistant, IMDb, funzionalità Chromecast, Google Play Store e supporto ai principali servizi di streaming disponibili in India. In base a quanto riportato, Xiaomi è stata anche attenta all’ambiente con la confezione: le smart TV arriveranno infatti in una scatola che potrà essere riutilizzata per altri scopi.

Prezzi e disponibilità delle nuove Redmi Smart TV

Per il momento le nuove Redmi Smart TV saranno disponibili solo in India ai seguenti prezzi:

Redmi Smart TV 32 – 15999 rupie (circa 184 euro)

Redmi Smart TV 43 – 25999 rupie (circa 300 euro)

Non sono ancora state fornite date di uscita, ma dovrebbero essere acquistabili entro qualche settimana al massimo. Nessuna indicazione sul possibile arrivo in altri mercati, ma continuate a seguirci per restare aggiornati.

Potrebbe interessarti: migliori smart TV di settembre 2021, i nostri consigli