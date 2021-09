Gli ultimi dati raccolti da Counterpoint non scherzano: Realme, nell’arco di tre anni, dal Q3 2018 al Q2 2021, ha registrato una crescita mai vista prima nel settore degli smartphone conferendole la sesta posizione nella classifica globale.

Un risultato che lascia a bocca aperta

Partita come una piccola azienda cinese, la strada che lo ha portato a brand di rilievo sullo scacchiere internazionale lo ha visto crescere di anno in anno per via dell’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi smartphone. Oggi Realme è un punto di riferimento in più di 61 mercato in tutto il mondo ed è entrato nella top 5 in oltre 18 di questi mercati, raggiungendo il primo posto nelle Filippine e in Bangladesh.

Valutando con attenzione le specifiche necessità dei consumatori in tutto il mondo, Realme si è mosso cautamente, assumendosi anche dei rischi, affinando le strategie di business e puntando fin da subito alla presenza del brand in ambito internazionale. Il brand è ormai uno dei più importanti nei mercati del sud-est asiatico (India, Asia centrale e Africa meridionale) e sta spingendo molto anche nei mercati dell’America Latina e dell’Europa.

La priorità della sua strategia di crescita ruota anche attorno al 5G dove la quota dei suoi prodotti muniti della connettività di quinta generazione è cresciuta dall’8.8% del Q1 al 15.9% nel Q2 2021. Sky Li, fondatore e CEO di Realme, ha annunciato che il prossimo obiettivo della compagnia è quello di spedire più di 100 milioni di smartphone entro la fine del 2022 e riuscire a uguagliare lo stesso risultato nell’anno solare del 2023.

In copertina Realme GT Master Edition

