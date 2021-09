Siete amanti dello shopping, in particolare quello che riguarda la tecnologia, con un occhio di riguardo per i prodotti che provengono dalla Cina. Conoscerete sicuramente Gshopper, lo store online che opera anche in Europa dove può contare su numerosi magazzini, e che da poco ha lanciato sul Play Store e sull’AppStore la propria applicazione dedicata allo shopping.

Grandi sconti con l’app di Gshopper

Ogni giorno vi proponiamo le migliori offerte di Gshopper, con sconti molto interessanti sui prodotti tecnologici più richiesti, dagli smartphone agli aspirapolvere robot, dagli smartwatch ai droni e molto altro. Da qualche settimana lo store online a lanciato la propria applicazione, che vi permette di effettuare i vostri acquisti in mobilità, senza dover utilizzare un browser o ricorrere al PC.

In questi giorni da in scena una nuova promozione, con sconti che in alcuni casi sfiorano il 60% e utilizzare l’app di Gshopper ha un vantaggio in più. Oltre infatti a poter essere utilizzata ovunque, vi permette infatti di partecipare a una estrazione che si terrà a fine ottobre, con uno smartphone POCO X3 Pro in omaggio.

Per partecipare è sufficiente lasciare la vostra opinione, insieme a un giudizio espresso in stelline, sul Play Store di Google o sull’APPStore se utilizzate un dispositivo con iOS. Potete scoprire il risultato dell’estrazione il 30 ottobre, con il nome del vincitore che sarà pubblicato sulla pagina Facebook di Gshopper, raggiungibile a questo indirizzo.

Tra i prodotti in promozione in questi giorni troviamo la soundbar Redmi, per migliorare la qualità audio della vostra smart TV (ma anche del vostro PC), il robot aspirapolvere Midea M7 Pro, lo smartwatch Watch 7, l’aspirapolvere ad auto Xiaomi Autobot e molto altro, Per tutti i dettagli vi invitiamo a visitare questa pagina, e tutto il sito che propone altre offerte molto allettanti.

Potete scaricare l’app di Gshopper dal Play Store utilizzando il badge sottostante, mentre se volete la versione per iOS potete utilizzare questo link. Ricordate inoltre che sul primo ordine potete avere un extra sconto del 2%, con un massimo di 10 euro, che le spese avvengono nella maggior parte dei casi dai magazzini europei e che i prezzi visualizzati sono comprensivi di IVA e di dazi doganali qualora fossero spediti dai magazzini cinesi.

Informazione Pubblicitaria