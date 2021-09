Il team di WhatsApp impegnato nello sviluppo del client beta ha rilasciato un importante aggiornamento di WhatsApp Beta per Android.

Novità aggiornamento 2.21.20.1 di WhatsApp Beta

La versione 2.21.20.1 di WhatsApp Beta per Android introduce finalmente la possibilità di segnalare un singolo messaggio. La funzione, disponibile sotto la voce “Report” – Segnala, in italiano – si occupa di inoltrare il o i messaggi selezionati scritti da un determinato contatto che vi ha contattato su WhatsApp, evidentemente per facilitare il lavoro dei moderatori anche per capire il contesto in cui è avvenuta la discussione.

Il vantaggio di questa funzione è che è possibile segnalare singoli messaggi da mandare al vaglio del team di moderatori di WhatsApp, come abbiamo specificato poco più su, invece degli ultimi 5 messaggi che normalmente venivano condivisi nella precedente implementazione della funzionalità.

La possibilità di segnalare un messaggio trova posto anche all’interno della versione 2.21.190.12 di WhatsApp Beta per iOS, com’è possibile notare dalle immagini presenti in galleria.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento 2.21.20.1 di WhatsApp Beta per Android è immediatamente disponibile al download per tutti gli utenti iscritti al programma beta del Play Store. Tutti gli altri utenti possono scaricare e installare l’APK disponibile tramite questo link di APK Mirror. Per quanto riguarda iOS, l’update è attualmente in propagazione su TestFlight di Apple.

