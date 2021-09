Inutile girarci attorno: Samsung è uno dei brand più rinomati ed esclusivi in ambito mobile e non solo. I suoi prodotti sono ben fatti e puntano ad offrire un’esperienza utente di alto livello. In queste ore una valanga di prodotti Samsung – smartphone, tablet, smartwatch, cuffie true wireless, notebook – sono protagonisti di una offerta Unieuro da non lasciarsi scappare.

Un mondo di offerte da non lasciarsi scappare

Ad esempio, l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G, di cui vi consigliamo di leggere la nostra recensione, è disponibile sullo store di Unieuro a 469,90 euro ma, inserendo il codice “70GALAXYA52” al momento del pagamento entro il 3 ottobre, potrete sfruttare uno sconto di 70 euro sul prezzo finale e acquistarlo così a 399,90 euro.

Le offerte per i prodotti Samsung esulano anche dal ramo mobile. Infatti, se state prendendo in considerazione l’acquisto di un notebook con Windows 10 e provvisto di una scheda tecnica ideale per l’utilizzo casalingo o da ufficio, acquistando il notebook Samsung Galaxy Book Pro da 13,3″ (o il modello Samsung Galaxy Book Pro 360) entro il 10 ottobre 2021, riceverete in omaggio uno Smart Monitor di Samsung.

