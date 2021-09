Netflix non ha esattamente bisogno di presentazioni, ma anche il più conosciuto servizio di streaming di film e serie TV deve cercare di attirare nuovi potenziali clienti ed è proprio con questa finalità che è stato lanciato il nuovo piano completamente gratuito in Kenya.

Nelle ultime settimane abbiamo parlato di Netflix soprattutto per i test dei giochi in Europa e per la nascita di Netflix Italia per motivi di natura fiscale. Oggi, invece, parliamo di un annuncio tanto curioso quanto interessante.

Piano gratuito di Netflix in Kenya: tutti i dettagli

Il lancio di questo nuovo piano è stato annunciato sul sito ufficiale attraverso le parole di Cathy Conk, Director dell’area Product Innovation di Netflix. Il target di quest’iniziativa viene subito messo in chiaro:

«Se non hai mai guardato Netflix prima d’ora – e molte persone in Kenya non l’hanno fatto –, questo è un ottimo modo per provare il nostro servizio. E se ti piace quello che vedi, è semplice effettuare l’upgrade ad uno dei nostri piani a pagamento, così da poterti godere tutto il nostro catalogo anche sulla tua TV o sul tuo laptop».

Insomma, la volontà di attirare nuovi potenziali abbonati facendo loro gustare un assaggio gratuito del ricco catalogo di Netflix è chiara – non è esattamente una prima volta –, ma i dettagli di questo piano inedito richiedono qualche precisazione in più.

Prima di tutto, va detto che il piano gratuito è ad-free, dunque senza pubblicità, ma è sfruttabile unicamente su dispositivi Android e ci sono tre limitazioni importanti da sottolineare subito: non è possibile effettuare il download di contenuti per guardarli offline in un secondo momento; non è disponibile il cast dei contenuti su TV o laptop; il catalogo fruibile gratuitamente corrisponde a circa un quarto di quello complessivo di Netflix. Tutte queste limitazioni sono naturalmente superabili sottoscrivendo un piano a pagamento.

Passando al funzionamento concreto del piano, i nuovi utenti interessati devono semplicemente registrarsi con indirizzo e-mail, conferma di avere almeno 18 anni e password. A conferma della gratuità del piano, non viene neppure richiesto un metodo di pagamento. Detto del catalogo fruibile, non mancano neppure altri aspetti dell’esperienza utente, come suggerimenti personalizzati, profili (anche per bambini) e parental control.

Il roll out del nuovo piano gratuito in Kenya è già in corso e Netflix se ne servirà anche per valutarne l’efficacia ed eventualmente riproporlo in altri mercati, con particolare riferimento a quelli emergenti.

