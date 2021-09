Media Bar è un’applicazione sviluppata dal creatore di Energy Ring che mette a disposizione una pratica barra di stato aggiuntiva con dei controlli di riproduzione multimediale e un indicatore di avanzamento.

Lo strumento offre la possibilità di vedere l’avanzamento dei media attraverso una sottile barra nella parte superiore/inferiore e di navigare nel contenuto scorrendo sulla stessa, che si tratti di un brano, un podcast o un video, senza dover abbassare l’area delle notifiche.

La barra multimediale può essere codificata a colori per indicare l’avanzamento della riproduzione, inoltre offre tre pulsanti invisibili che possono essere assegnati per eseguire azioni specifiche su singolo tocco, doppio tocco e pressione prolungata, oltre che personalizzati.

Media Bar potenzia la barra di stato dello smartphone

Le regioni dei pulsanti invisibili possono essere regolate come anche lo spessore della barra (fino a 1 pixel) che può essere posizionata nella parte superiore o inferiore della schermata. Le azioni e i controlli di riproduzione disponibili includono Riproduci/Pausa, Indietro, Avanti, Salta avanti e indietro di un certo numero di secondi e Avvia l’app.

Previous Next Fullscreen

Lo sfondo della barra multimediale può essere impostato come opaco o trasparente e l’origine può essere configurata a sinistra/centro/destra, inoltre può nascondersi automaticamente nelle app a schermo intero.

Anche i colori della barra multimediale sono personalizzabili con la possibilità di scegliere tra un aspetto solido, dinamico a segmenti, a segmento unito, con segmento a gradiente e infine a gradiente.

Media Bar è attualmente disponibile per Android come beta gratuita supportata da annunci pubblicitari rimovibili con un contributo in-app a partire da 2,03 euro. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

Leggi anche: Il Play Store è oggi inondato di offerte su app e giochi Android