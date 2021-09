Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet Android estremamente valido sotto molti punti di vista, soprattutto da utilizzare come dispositivo secondario per via della sua buona scheda tecnica.

34% di sconto per un ottimo tablet Android

Se siete alla ricerca di un valido sostituto per il vostro vecchio tablet o se semplicemente vi state guardando intorno per trovare una buona offerta per risparmiare, in queste ore Samsung Galaxy Tab S6 Lite è disponibile a 299,90 euro su Unieuro, con uno sconto del 34% sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite presenta un design curato e dal sapore premium, con un display TFT da 10,4 pollici a risoluzione WUXGA+ da 2000 x 1200 pixel. Sotto la scotta troviamo il processore Exynos 9611 accompagnato da 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna – il modello in offerta è con una ROM da 64 GB. Piuttosto generosa la batteria da 7040 mAh, mentre lato connettività troviamo il modulo Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS+GLONASS jack audio da 3,5 mm e, ultima chicca, il supporto alla S Pen.

