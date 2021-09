Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE, se preferite) torna alla ribalta grazie alla nuova super offerta disponibile online sullo store di Unieuro: parliamo di uno sconto del 41 percento rispetto al prezzo di listino.

Sebbene l’attenzione degli appassionati si sia in gran parte già spostata verso il prossimo Samsung Galaxy S21 FE, di cui si parla ininterrottamente da mesi, Samsung Galaxy S20 Fan Edition rimane uno smartphone estremamente attuale, basti pensare che anche a livello di supporto software tiene tranquillamente testa a modelli più nuovi.

Samsung Galaxy S20 FE: offerta Unieuro

Senza girarci intorno, andiamo subito a scoprire l’offerta proposta da Unieuro: la versione di Samsung Galaxy S20 Fan Edition scontata è la più recente di tutte, vale a dire quella 4G ma con Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865.

Lanciato in Italia a maggio 2021, questo modello presenta un prezzo di listino di 669 euro, ma con l’offerta di Unieuro è acquistabile al 41% in meno, vale a dire 389,90 euro. Il cliente può optare per la consegna a domicilio o per il ritiro in negozio, entrambi gratuiti. Si tratta della colorazione Cloud White nel taglio di memoria con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Se volete cogliere al volo quest’opportunità, ecco il link per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy S20 Fan Edition con Snapdragon 865 a 389,90 euro da Unieuro

Aggiornamento: l’offerta è terminata

Al netto della connettività solo 4G, la scheda tecnica di Samsung Galaxy S20 Fan Edition è la stessa del modello 5G (ecco il nostro confronto con Samsung Galaxy S21), la trovate a questo link.

