Come probabilmente saprete qualche giorno fa Samsung ha rilasciato la prima beta della One UI 4.0 basata su Android 12 per la serie Samsung Galaxy S21. Se la nostra video prova della One UI 4.0 non vi è bastata e non volete passare al programma beta, potete sempre installare i porting delle nuove app sul vostro smartphone con One UI 3.0 (o superiori). Vediamo come fare.

Le app della One UI 4.0 sulla One UI 3.0+: ecco come fare con i porting

Grazie ai porting delle app delle One UI 4.0 beta è possibile dare un tocco dell’Android 12 targato Samsung al vostro smartphone Galaxy attuale. Cominciamo dalle note “dolenti”: per procedere con l’installazione delle app è richiesta una TWRP (consigliata la 3.3.1.1) e di conseguenza è necessario aver eseguito lo sblocco del bootloader. Si tratta di operazioni non per tutti e che vi sconsigliamo se non masticate un po’ di modding o se non volete intaccare il contatore KNOX (e di conseguenza rischiare di perdere la garanzia e le funzionalità di Samsung Pay).

Per il momento è stata rilasciata una prima versione del pacchetto di nuove applicazioni, ma da XDA ci promettono qualcosa di ancora più completo per i prossimi giorni. Per ora abbiamo la nuova tastiera con le funzioni legate alle emoji e il nuovo stile, le novità per l’Always On Display, per il calendario, per l’app meteo e le versioni aggiornate delle app dedicate a promemoria, messaggi, sfondi per le chiamate, dialer telefonico, orologio, galleria, Game Launcher, Bixby Routines e non solo.

Trattandosi di un porting di app prese da un firmware beta non sono da escludere crash o problemi qua e là, quindi siatene consapevoli fin da subito. Per ulteriori dettagli e per scaricare il pacchetto zip delle nuove app della One UI 4.0 basata su Android 12 potete seguire questo link.

grazie ad Alex R. per la segnalazione