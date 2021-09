Siete alla ricerca di un buon tablet Android? Samsung ha messo in piedi una interessante promozione per acquistare Samsung Galaxy Tab S7 FE e ricevere in omaggio le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds 2.

Le cuffie TWS in omaggio con il tablet

Entrando nel dettaglio, dal 20 settembre al 10 ottobre inclusi, tutti gli utenti con o senza partita IVA potranno ricevere in omaggio le cuffie TWS se acquisteranno il sopracitato tablet di Samsung, sia in versione 5G (codice modello SM–T736B) che in versione Wi-Fi (codice modello SM–T733N).

Acquista Samsung Galaxy Tab S7 FE con partita IVA

Per ricevere in omaggio le cuffie, indipendentemente se effettuerete l’acquisto con partita IVA o come cliente “standard”, sarà necessario compilare il modulo disponibile ai link disponibili nell’articolo avendo cura di inserire correttamente i dati personali, caricare la foto della prova di acquisto del tablet e la foto del codice IMEI o del codice seriale serigrafato.

Acquista Samsung Galaxy Tab S7 FE senza partita IVA

Il prodotto in omaggio, le cuffie Samsung Galaxy Buds 2, saranno consegnate agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data dell’email di validazione.

Lista degli store che aderiscono all’iniziativa

Gli utenti interessati all’iniziativa di Samsung possono acquistare il tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE su questi store:

A questo link, invece, il regolamento completo sull’iniziativa di Samsung.

In copertina Samsung Galaxy Buds+

Potrebbe interessarti anche: Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: sfondi esclusivi, super ricarica e data di lancio leak