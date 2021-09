Gli smartphone delle serie Samsung Galaxy A e Galaxy M rappresentano al momento due delle più importanti famiglie di device del colosso coreano, in quanto sono stati capaci di garantire al produttore milioni di unità vendute, soprattutto nei mercati emergenti e in qualche modo hanno sopperito ai risultati non sempre entusiasmanti fatti registrare dai modelli premium.

Questi smartphone di fascia media sono particolarmente amati dagli utenti in quanto, nonostante il prezzo relativamente contenuto, offrono tutte le principali funzionalità dei device di Samsung, oltre che i servizi studiati dal colosso coreano per migliorare l’esperienza quotidiana di utilizzo ma, di tanto in tanto, si può verificare qualche bug più o meno fastidioso e, a quanto pare, è ciò che sta avvenendo ora.

Un fastidioso bug per alcuni Samsung Galaxy A e Galaxy M

Così come apprendiamo da SamMobile, infatti, pare che alcuni modelli Samsung Galaxy A e Galaxy M soffrano di un misterioso problema che causa il blocco e il riavvio automatico del dispositivo.

In particolare, al momento le segnalazioni provengono da utenti che possiedono i Samsung Galaxy M30s, Galaxy M31 , Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s e Galaxy A51 in India e ciò suggerisce che, qualunque sia la causa di tale problema, è con buona probabilità limitata a un lotto di dispositivi venduti in quel Paese.

Stando a quanto si apprende, gli smartphone affetti da tale bug spesso si bloccano e sono soggetti anche a frequenti riavvii automatici, con conseguente difficoltà di utilizzo degli stessi. Alcuni utenti sostengono persino che i loro telefoni sono bloccati in un ciclo di avvio che non gli consente di andare oltre il logo Samsung.

Al momento la causa di tale problema non è nota e non vi sono dichiarazioni ufficiali da parte del produttore coreano ma alcuni utenti che si sono recati in uno dei centri di assistenza dell’azienda hanno scoperto che una soluzione potrebbe essere quella che prevede la sostituzione della scheda madre.

