Il team di OpenSignal ha annunciato i vincitori dei 5G Global Mobile Network Awards 2021, permettendoci così di farci un’idea di quelle che sono le differenze più evidenti per quanto riguarda questa connettività tra il nostro Paese e quelli che possono vantare le infrastrutture migliori.

Iniziando proprio dalla velocità 5G media in download più elevata a livello globale, il premio è stato assegnato a FarEasTone, che a Taiwan è riuscito a garantire una velocità di 447,8 Mbps. E questo operatore è anche quello che ha trionfato per quanto riguarda la velocità media in upload, essendo riuscito a garantire ai propri utenti una media di 66 Mbps.

Passando invece all’aspetto della disponibilità, ossia la capacità di un operatore di garantire ai propri utenti l’effettiva disponibilità della rete 5G (e quindi di trascorrere il maggior tempo possibile con questa connettività), ad essere premiati sono stati T-Mobile USA (35,7%) e STC Kuwait (33,6%).

Passando alla multimedialità e, in particolare, all’esperienza di streaming video, sono stati Chunghwa, FarEasTone e T-Mobile (Paesi Bassi) a vincere a livello globale la categoria 5G Video Experience con un punteggio rispettivamente di 85, 84,8 e 84,4 punti.

Se invece si va a valutare il settore gaming, sono addirittura sette gli operatori ad avere fatto registrare risultati decisamente superiori alla media nella categoria 5G Games Experience: ai tre sudcoreani KT, SK Telecom e LG U+ fanno compagnia i due olandesi T-Mobile e KPN, l’irlandese Vodafone e Singtel di Singapore.

La rete 5G di TIM si fa notare

Per quanto riguarda l’Italia, infine, TIM rientra nel gruppo di operatori telefonici che si sono fatti notare per le velocità più elevate a livello globale, forte di una media di 296,5 Mbps in download e di 24,1 Mbps in upload.

TIM, inoltre, è riuscita a trovare posto tra gli operatori capaci di fare registrare un notevole miglioramento tra la velocità offerta in 5G e quella in 4G e, grazie a un +1.027,8%, ha conquistato la quinta posizione di questa speciale classifica.

Potete trovare il report integrale di OpenSignal seguendo questo link.

