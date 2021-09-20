Il team di Google Pay non smette mai di lavorare al fine di rendere disponibile il sistema di pagamento made by Google per il maggior numero di istituti bancari in tutto il mondo. Dopo l’arrivo delle nuove banche durante il mese di agosto, in queste ore apprendiamo che il servizio di pagamenti elettronici accoglie tante nuove banche.
I nuovi istituti di credito supportati
Ecco la lista di tutte le nuove banche supportate da Google Pay, partendo dall’Italia:
- Italia
- Cassa Centrale Banca
- Australia
- Airwallex Pty Ltd
- Bulgaria
- DiPocket
- Cile
- Cencosud
- Grecia
- Alpha Bank
- Romania
- DiPocket
- Singapore
- CIMB
- Svizzera
- Aargauische Kantonalbank
- acrevis Bank AG
- AEK BANK 1826 Genossenschaft
- Alpha Rheintal Bank AG
- Appenzeller Kantonalbank
- Banca dello Stato del Canton Ticino
- Bank Avera
- Bank BSU
- Bank Cler AG
- Bank EEK AG
- Bank EKI Genossenschaft
- Bank Gantrisch Genossenschaft
- Bank in Zuzwil
- Bank J. Safra Sarasin Ltd
- Bank Julius Bär & Co AG
- Bank Leerau Genossenschaft
- Bank Oberaargau AG
- Bank SLM AG
- Bank Sparhafen Zürich
- Bank Thalwil
- Bank Zimmerberg AG
- Banque Cantonale de Fribourg
- Banque Cantonale de Genève
- Banque Cantonale du Jura
- Banque Cantonale du Valais
- Banque Cantonale Neuchâtel
- Banque Cantonale Vaudoise
- Basellandschaftliche Kantonalbank
- Basler Kantonalbank
- BBO Bank Brienz Oberhasli
- Berner Kantonalbank
- Bernerland Bank AG
- C.I.M. Banque
- Caisse d’Epargne Couary SA
- Caisse d’Epargne de Cosson
- Clientis Bank Aareland
- Clientis Bank im Thal
- Clientis Bank Oberuzwil
- Clientis Bank Thur Genossenschaft
- Clientis Bank Toggenburg
- Clientis Biene – Bank im Rheintal
- Clientis BS Bank Schaffhausen
- Clientis EB Entlebucher Bank
- Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen
- Clientis Sparcassa 1816
- Clientis Sparkasse Oftringen
- Clientis Sparkasse Sense
- Crédit Mutuel de la Vallée
- Ersparniskasse Affoltern im Emmental AG
- Ersparniskasse Rüeggisberg
- Ersparniskasse Schaffhausen
- Glarner Kantonalbank
- Gonet & Cie Banquiers Privee
- Graubündner Kantonalbank
- GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft
- Jumbo
- Leihkasse Stammheim
- Lienhardt & Partner Privat
- Luzerner Kantonalbank AG
- Maerki, Baumann & Co AG
- Manor
- Migros Bank AG
- Nidwaldner Kantonalbank
- Obwaldner Kantonalbank
- Regiobank Männedorf AG
- Regiobank Solothurn
- Rothschild Bank AG
- SB Saanen Bank AG
- Schaffhauser Kantonalbank
- Schwyzer Kantonalbank
- Spar + Leihkasse Gürbetal
- Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
- Spar- und Leihkasse Frutigen
- Spar- und Leihkasse Riggisberg
- Sparkasse Schwyz AG
- St. Galler Kantonalbank AG
- Thurgauer Kantonalbank
- Urner Kantonalbank
- Valiant Bank
- Zuger Kantonalbank
- Zürcher Kantonalbank
- Zürcher Landbank AG
- Ucraina
- Joint Stock Company OKCI Bank
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