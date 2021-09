Il team di Google Pay non smette mai di lavorare al fine di rendere disponibile il sistema di pagamento made by Google per il maggior numero di istituti bancari in tutto il mondo. Dopo l’arrivo delle nuove banche durante il mese di agosto, in queste ore apprendiamo che il servizio di pagamenti elettronici accoglie tante nuove banche.

I nuovi istituti di credito supportati

Ecco la lista di tutte le nuove banche supportate da Google Pay, partendo dall’Italia:

Italia Cassa Centrale Banca

Australia Airwallex Pty Ltd

Bulgaria DiPocket

Cile Cencosud

Grecia Alpha Bank

Romania DiPocket

Singapore CIMB

Svizzera Aargauische Kantonalbank acrevis Bank AG AEK BANK 1826 Genossenschaft Alpha Rheintal Bank AG Appenzeller Kantonalbank Banca dello Stato del Canton Ticino Bank Avera Bank BSU Bank Cler AG Bank EEK AG Bank EKI Genossenschaft Bank Gantrisch Genossenschaft Bank in Zuzwil Bank J. Safra Sarasin Ltd Bank Julius Bär & Co AG Bank Leerau Genossenschaft Bank Oberaargau AG Bank SLM AG Bank Sparhafen Zürich Bank Thalwil Bank Zimmerberg AG Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale Neuchâtel Banque Cantonale Vaudoise Basellandschaftliche Kantonalbank Basler Kantonalbank BBO Bank Brienz Oberhasli Berner Kantonalbank Bernerland Bank AG C.I.M. Banque Caisse d’Epargne Couary SA Caisse d’Epargne de Cosson Clientis Bank Aareland Clientis Bank im Thal Clientis Bank Oberuzwil Clientis Bank Thur Genossenschaft Clientis Bank Toggenburg Clientis Biene – Bank im Rheintal Clientis BS Bank Schaffhausen Clientis EB Entlebucher Bank Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen Clientis Sparcassa 1816 Clientis Sparkasse Oftringen Clientis Sparkasse Sense Crédit Mutuel de la Vallée Ersparniskasse Affoltern im Emmental AG Ersparniskasse Rüeggisberg Ersparniskasse Schaffhausen Glarner Kantonalbank Gonet & Cie Banquiers Privee Graubündner Kantonalbank GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft Jumbo Leihkasse Stammheim Lienhardt & Partner Privat Luzerner Kantonalbank AG Maerki, Baumann & Co AG Manor Migros Bank AG Nidwaldner Kantonalbank Obwaldner Kantonalbank Regiobank Männedorf AG Regiobank Solothurn Rothschild Bank AG SB Saanen Bank AG Schaffhauser Kantonalbank Schwyzer Kantonalbank Spar + Leihkasse Gürbetal Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG Spar- und Leihkasse Frutigen Spar- und Leihkasse Riggisberg Sparkasse Schwyz AG St. Galler Kantonalbank AG Thurgauer Kantonalbank Urner Kantonalbank Valiant Bank Zuger Kantonalbank Zürcher Kantonalbank Zürcher Landbank AG

Ucraina Joint Stock Company OKCI Bank



