Il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio nelle scorse ore di un nuovo aggiornamento firmware (la versione T87xXXU2BUC6) per i tablet della serie Samsung Galaxy Tab S7, portando così su tali device alcune funzionalità già viste sui Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G con One UI 3.1.1.

Le novità del firmware T87xXXU2BUC6 per Samsung Galaxy Tab S7

C’è da precisare che con questo update la serie Samsung Galaxy Tab S7 non ottiene l’interfaccia One UI 3.1.1, che rimane un’esclusiva dei due nuovi smartphone pieghevoli del colosso coreano ma solo alcune delle funzioni che sono state introdotte con essa.

E così i tablet di Samsung possono avere accesso alla sezione Labs, che include la multi-finestra per le app che non la supportano in modo nativo e una nuova barra delle applicazioni persistente che può migliorare notevolmente l’usabilità.

L’aggiornamento di cui vi stiamo parlando porta il firmware di Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 Plus alla versione T87xXXU2BUC6 e, così come apprendiamo da SamMobile, è in fase di rilascio in tanti mercati. L’update è disponibile anche per Samsung Galaxy Tab S7 FE ma in tal caso il nuovo firmware è contraddistinto dal codice T73xXXU1AUH6.

Ovviamente, come per ogni aggiornamento che si rispetti, con tale update vengono introdotti la risoluzione di alcuni dei bug riscontrati nelle precedenti release e un miglioramento complessivo della stabilità generale del sistema.

Come scaricare la nuova versione software

Per scaricare e installare il nuovo firmware i possessori di Samsung Galaxy Tab S7 devono attendere la notifica della disponibilità dell’update e, quindi, tappare su di essa nel momento in cui viene visualizzata.

Gli utenti più impazienti possono effettuare una ricerca manuale, andando nel menu delle Impostazioni e scorrendo fino alla sezione dedicata agli aggiornamenti.

