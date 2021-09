Torniamo a occuparci di Realme GT Neo2, nuovo smartphone di fascia medio-alta che il produttore asiatico dovrebbe presto lanciare ufficialmente sul mercato.

In attesa della presentazione ufficiale, il team di Realme ha deciso di anticipare una delle caratteristiche di questo nuovo device che dovrebbe essere accolta con grande piacere da chi desidera sfruttarne le potenzialità in ambito prettamente telefonico: a dire del produttore, infatti, Realme GT Neo2 potrà contare su ben 11 antenne.

Stando a quanto è stato spiegato da Realme, il sistema di 11 antenne implementato in tale smartphone sarà posizionate attorno al telaio per una migliore connessione cellulare e proprio da ciò nasce il messaggio marketing che mette in risalto l’antenna a 360°.

Il post pubblicato da Realme sul social Weibo fa anche riferimento a una funzionalità relativa al controllo intelligente sulle connessioni dei ripetitori cellulari, con un sistema che dovrebbe garantire di avere sempre la priorità su quello migliore nell’area.

Le probabili caratteristiche di Realme GT Neo2

Sulla base di quanto è emerso sino a questo momento, il nuovo smartphone di fascia media di Realme dovrebbe poter contare su un display da 6,62 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 870, una fotocamera frontale da 16 megapixel e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo.

Ed ancora, Realme GT Neo2 dovrebbe poter vantare 8 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da uno ultra grandangolare da 8 megapixel e da uno macro da 2 megapixel), una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida) e Android 11 con interfaccia realme UI 2.0.

La presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma per mercoledì 22 settembre: tra qualche giorno, pertanto, scopriremo tutte le caratteristiche di Realme GT Neo2, i mercati in cui sarà lanciato e il suo prezzo.

Leggi anche: i migliori smartphone di Realme del mese