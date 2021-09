In commercio esistono numerose soluzioni per tenere sotto controllo i bambini, soprattutto quelli più piccoli, ma spesso comportano l’utilizzo di ricevitori proprietari, difficili da avere sempre con sé. Oggi vi proponiamo una soluzione semplice ed economica, utilizzabile con qualsiasi smartphone Android (o iOS) dal prezzo contenuto e con diversi campi di applicazione.

Il piccolo dispositivo, in offerta limitata su Amazon, è perfetto per la cameretta dei neonati, così come per seguire i bambini più grandicelli mente giocano con i loro amici, ma anche come sistema di sicurezza o per controllare persone anziane, e avere la certezza di sapere sempre come stanno.

La Baby WiFi Camera può essere installata a parete, sul soffitto o su un mobile, a patto di avere una presa di corrente nelle immediate vicinanze, per portare il cavo di alimentazione (incluso nella confezione di vendita insieme all’alimentatore). È sufficiente collegare la telecamera alla rete WiFi domestica per avere la situazione sempre sotto controllo, di giorno così come di notte.

Sono infatti presenti sei LED a infrarossi invisibili da 960 nanometri, che permettono di vedere nitidamente fino a dieci metri di distanza dalla telecamera, così da avere una visione chiara dell’ambiente circostante. È presente un sistema di comunicazione a due vie, con microfono e speaker, per tranquillizzare il bambino durante la notte o per confortare una persona cara in qualsiasi momento della giornata.

La telecamera è dotata di un sistema di rilevamento intelligente di suoni e movimenti, che le permette di inviare avvisi in tempo reale qualora venissero rilevati movimenti o suoni particolarmente forti. I movimenti rilevato comportano l’attivazione della registrazione per sei secondi, con la possibilità di archiviare i filmati per una settimana sul cloud (in maniera gratuita) o su una scheda microSD da acquistare separatamente.

È sufficiente installare l’applicazione sul proprio smartphone per controllare i dati provenienti dalla telecamera e per utilizzarla come sistema di comunicazione a due vie. Potete acquistarla su Amazon, utilizzando il link sottostante, al prezzo di 19,99 euro invece di 31,99 euro, utilizzando il coupon QFUPB53J.

