Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone HONOR destinato ad andare a ritagliarsi un proprio posto nella sempre più affollata e competitiva fascia media: stiamo parlando di HONOR Play 20 Pro.

Così come apprendiamo da Gizmochina, si tratta di un dispositivo la cui commercializzazione al momento pare sia limitata soltanto al mercato cinese, ove sarà disponibile a 1.699 yuan (pari, al cambio, a circa 220 euro) in un’unica versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione (non è escluso che in seguito ne possano arrivare altre).

Le principali caratteristiche di HONOR Play 20 Pro

Dotato di un display OLED da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ e supporto DCI-P3 color gamut, il nuovo smartphone di HONOR è animato da un processore MediaTek Helio G80 e può contare su 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata (non vi sono dettagli sull’eventuale presenza di uno slot per la MicroSD).

Il comparto fotografico di HONOR Play 20 Pro presenta una singola fotocamera frontale da 16 megapixel e, sulla parte posteriore, una quadrupla fotocamera con un sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, uno macro da 2 megapixel e uno di profondità da 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di fascia media di HONOR troviamo un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, una batteria da 3.800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W (a dire del produttore dovrebbe essere in grado di ricaricarsi completamente in poco più di un’ora) e due colorazioni (nera e bianca).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da HONOR per scoprire se tale telefono sarà lanciato anche in altri mercati: stando alle indiscrezioni, è probabile che ciò possa avvenire in alcuni Paesi asiatici mentre pare più difficile che HONOR Play 20 Pro possa arrivare anche in Europa. Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di HONOR del mese