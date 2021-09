Hold for Me è il nome di una comoda funzionalità lanciata lo scorso anno da Google su alcuni smartphone della serie Google Pixel e che nelle ultime ore il colosso di Mountain View ha deciso di espandere in alcuni nuovi Paesi.

Lanciata su Google Pixel 5 e Google Pixel 4a (5G) alla fine di settembre 2020, nei mesi successivi Hold for Me è sbarcata anche sulla serie Google Pixel 3, fino a questo momento solo per gli utenti negli Stati Uniti.

Così come apprendiamo da Android Police, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha deciso di espandere questa funzionalità anche per gli utenti che si trovano in Canada e in Australia.

A cosa serve Hold for Me sugli smartphone Google Pixel

Ricordiamo che Hold for me è una funzionalità basata su Google Assistant e studiata per rendere più piacevole agli utenti l’esperienza di attesa durante una chiamata, in quanto sfrutta proprio l’assistente per attendere il tempo necessario a fare rispondere l’operatore telefonico.

Un esempio classico è quello di una chiamata a un servizio clienti: nel momento in cui l’utente viene messo in attesa che sia disponibile un operatore telefonico per rispondere, ha la possibilità di abilitare Hold for Me e dedicarsi ad altre attività, con la tranquillità di essere avvisato dal servizio quando dall’altro capo della linea ci sarà qualcuno pronto a parlare.

Allo stato attuale il colosso di Mountain View non ha annunciato ufficialmente di avere ampliato i Paesi in cui questa funzionalità è supportata ma si stanno susseguendo le segnalazioni relative ad Australia e Canada, con la possibilità che a breve si aggiungano altre aree in lingua inglese.

La speranza è che il colosso di Mountain View possa portare Hold for Me anche in altre lingue e ciò ovviamente potrebbe interessare pure l’Italia. Staremo a vedere.

