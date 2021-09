In queste ore alcuni ex clienti WINDTRE stanno ricevendo SMS winback per attivare l’offerta Very Flash 7,99 di Very Mobile, second brand proprio di WINDTRE.

Tanti giga a 7,99 euro, anche da altri operatori

Entrando nel dettaglio, Very Flash 7,99 offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati e 200 GB di traffico in 4G a 7,99 euro. Come dicevamo ad apertura articolo, gli ex clienti WINDTRE stanno ricevendo la proposta commerciale attraverso SMS winback, ma è anche possibile attivarla tramite il sito ufficiale linkato in calce alla news.

In questo caso l’offerta è di tipo operator attack, anche nei negozi, valido quindi anche per gli utenti provenienti da altri operatori telefonici come Iliad, PosteMobile, Fastweb, Tiscali, CoopVoce, Lycamobile, Rabona Mobile, 1 Mobile e molti altri – sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu. Nel caso in cui l’offerta di Very Mobile fosse di vostro interesse, vi consigliamo di procedere immediatamente all’attivazione in quanto disponibile fino al giorno 19 settembre.

Il costo di attivazione di Very Flash 7,99 è completamente gratuito sia per chi la attiva tramite SMS winback o attraverso il sito web; il cliente deve solo sostenere il costo della nuova SIM da 5 euro nei negozi aderenti.

Attiva Very Flash 7.99 sul sito ufficiale

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche