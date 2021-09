Con le ultime versioni della One UI (e non solo) Samsung e Google si sono avvicinate sempre di più: con la 3.1 che ha debuttato sulla serie Samsung Galaxy S21 abbiamo visto ad esempio l’arrivo di Google Messaggi come app predefinita per gli SMS e di Google Discover sulla home screen. Quest’ultima funzionalità non è però arrivata a tutti: lo farà con la One UI 4.0 e Android 12?

Google e Samsung più vicine: Discover arriverà per tutti con la One UI 4.0?

Come ha dimostrato anche la collaborazione per il nuovo WearOS visto su Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, Samsung e Google si stanno avvicinando sempre di più (in arrivo anche un Google Pixel Fold con display Samsung?), e come abbiamo visto Google Discover ha iniziato a fare capolino sugli smartphone nati con la One UI 3.1 direttamente nella home screen.

Questo non ha dunque riguardato tutti i dispositivi Galaxy: quelli che sono stati commercializzati con versioni precedenti e aggiornati alla versione 3.1, come ad esempio la serie Samsung Galaxy S20, non hanno (ancora?) questa funzionalità. Potranno contarci con la One UI 4.0 basata su Android 12 in arrivo?

Vedendo come procede la collaborazione tra i due colossi è probabile che Google Discover possa finalmente mostrarsi a tutti gli utenti Samsung Galaxy che potranno contare sull’aggiornamento (e sono tanti). D’altro canto questa partnership sembra riguardare solo dispositivi usciti nel corso del 2021 (Watch4 compresi), quindi resta l’incognita per quanto concerne quelli precedenti: insomma, non ci sono ancora certezze.

Per ora abbiamo avuto l’opportunità di provare la prima beta della One UI 4.0 basata su Android 12, che però non ci ha fornito indicazioni in tal senso dato che è stata rilasciata solo per la serie Samsung Galaxy S21 (per scoprire come installarla potete fare riferimento al link in fondo).

Vi piacerebbe avere a disposizione Google Discover all’interno della home screen del vostro smartphone? O preferite i servizi simili come Samsung O e Samsung Free? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.

Potrebbe interessarti: abbiamo provato Android 12 su Samsung Galaxy S21 Ultra: com’è la One UI 4 beta