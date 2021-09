Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che stanno riscontrando un curioso bug usando Google Maps e in particolare una delle sue funzionalità più popolari: stiamo parlando della navigazione con le istruzioni vocali step by step.

Si tratta di una delle funzioni più comode di Google Maps, in quanto consente di continuare a guardare la strada mentre si sta guidando ed essere avvisati nel momento in cui è necessario cambiare direzione o prendere un’uscita, evitando così di sbagliare strada.

Un bug di Google Maps sta creando qualche difficoltà

Ebbene, probabilmente una delle ultime cose di cui si ha bisogno mentre si guida per non distrarsi è sentire una voce inaspettata che echeggia dagli altoparlanti della propria auto ma pare che ciò sia proprio quello che sta succedendo a causa di un bug di Google Maps.

Così come apprendiamo da Android Police, sia alcuni utenti Android che iOS durante la navigazione stanno riscontrando di colpo il cambio della classica voce che fornisce le indicazioni da seguire, sostituita da un’altra con accento indiano.

Non pare esserci uno schema comune tra le varie segnalazioni e il problema, che è stato riscontrato in entrambe le piattaforme mobile, non è limitato a un singolo Paese, essendo stavo rilevato in varie aree di lingua inglese.

Per fortuna il team di sviluppatori di Google è già a conoscenza del problema, così come è stato confermato dal servizio di assistenza nel rispondere ad alcune delle segnalazioni, con la precisazione che il colosso di Mountain View è già al lavoro per trovare una soluzione.

Purtroppo allo stato attuale non vi sono indicazioni su quando potrebbe essere rilasciato un aggiornamento contenente la soluzione di tale bug e per saperne di più gli interessati a tale problema non possono fare altro che incrociare le dita e augurarsi che il team di Google riesca a risolverlo nel più breve tempo possibile.