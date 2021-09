Con l’arrivo ormai prossimo dell’autunno sono diversi milioni gli italiani appassionati del fitness che si guarderanno attorno alla ricerca di una palestra per rimettersi in forma. Urban Sports Club va incontro alle esigenze di tutti offrendo un’app intelligente, semplice e immediata, per accedere a centinaia di palestre, piscine, centri fitness con abbonamenti snelli e alla portata di tutti.

Allenarsi come si vuole e dove si vuole

Urban Sports Club è già disponibile in Italia in cinque città – Milano, Roma, Torino, Bologna e Monza – e permette di scegliere tra più di 50 attività passando dal classico allenamento in palestra arrivando fino agli sport di gruppo o individuali. Accessibile da chiunque tramite il sito web linkato in calce alla news e attraverso l’applicazione mobile (link per Android | link per iOS), l’ingresso nelle strutture aderenti avviene tramite un semplice check-in.

“La proposta di Urban Sports Club vuole andare incontro al cambiamento dello stile di vita nelle nostre città – spiega Filippo Santoro, Managing Director di Urban Sports Club Italia. Grazie al Green Pass le persone stanno tornando a fare fitness, yoga e nuoto in presenza, stiamo anche osservando che sempre più persone cercano i luoghi dove praticare sport all’interno o in prossimità del proprio quartiere. Insomma, all’interno delle smart city di domani Urban Sports Club rappresenta il modello smart ideale per fruire del fitness e del benessere di cui abbiamo bisogno“.

Urban Sports Club offre diverse modalità di abbonamento come, ad esempio, quello Medium da 59 euro al mese che apre le porte a 182 centri a Milano e addirittura 332 a Roma. Il vantaggio di utilizzare un servizio simile è quello di poter scegliere in completa libertà e autonomia i centri fitness a cui accedere per allenarsi tramite Green Pass, senza più essere legati a un’unica struttura, oppure seguire i corsi online direttamente da casa propria o anche gli sport all’aperto. Inoltre, è possibile disdire il qualsiasi momento, con preavviso di un mese, senza incorrere in penali o altro.

Se siete interessati al servizio potete provare Urban Sports Club in forma gratuita per 14 giorni a Milano e a Roma iscrivendovi al sito web ufficiale.

