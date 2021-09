Il mercato delle cuffie true wireless è in costante espansione, con la maggior parte dei produttori che offre la propria interpretazione della tecnologia. Sulla piazza si affaccia un nuovo player, DIZO, che opera nell’ecosistema TechLife di Realme, e che ha da poco lanciato le DIZO GoPods D, cuffie in grado di distinguersi dalla massa grazie ad alcune peculiarità che di solito troviamo sui prodotti di fascia alta.

Personalizzazione è la parola d’ordine

La maggior parte delle cuffie non offre infatti la possibilità di intervenire sui parametri di ascolto, limitando l’utente alle impostazioni di fabbrica, che nella maggior parte dei casi vanno bene per chiunque. Chi cerca un dispositivo in grado di modificare gli effetti, la gestione dei controlli o di ricevere un aggiornamento del firmware, deve quindi rivolgersi ai prodotti più costosi, che solitamente sono accompagnati da un’applicazione per la loro gestione.

Da questo punto di vista quindi stupisce che un prodotto relativamente economico come DIZO GoPods D possa contare su un’app che permette di gestire molti aspetti del suono ma non solo. È infatti sufficiente installare sul proprio smartphone Realme Link, l’applicazione che consente di gestire i prodotti dell’ecosistema TechLife, per modificare a proprio piacimento alcune impostazioni.

In particolare è possibile modificare gli effetti audio, personalizzare i controlli touch per renderli più consoni alle proprie esigenze, mantenendo solo le funzioni necessarie ed eliminando quelle inutilizzate. E non va sottovalutata la possibilità di aggiornare il firmware, funzione che permette al produttore di risolvere eventuali problemi, migliorare la qualità del suono o introdurre nuove e utili funzioni.

Ovviamente le DIZO GoPods D sono dotate di connettività Bluetooth 5.0 e connettività istantanea, per semplificare l’abbinamento allo smartphone e per garantire consumi ridotti e una migliore copertura, all’aperto così come in ambienti chiusi. Le nuove cuffie sono ideali anche per chi fa sport, grazie alla certificazione IPX4 che le rende resistenti a pioggia, schizzi d’acqua e sudore, con la certezza di averle sempre funzionanti quando servono.

Previous Next Fullscreen

La batteria da 40 mAh presente in ciascun auricolare offre fino a cinque ore di autonomia, più sufficienti per chiunque. E grazie alla batteria da 400 mAh presente nella custodia è possibile raggiungere un’autonomia di almeno venti ore di ascolto. E se vi svegliate al mattino per una corsetta rigenerante e le cuffie sono scariche? Nessun problema, basta una carica di appena 10 minuti per ottenere 120 minuti di autonomia e correre a tempo di musica.

Ineccepibile anche la qualità audio, grazie al driver da 10 millimetri in grado di riprodurre fedelmente anche le basse frequenza, sfruttando l’algoritmo Bass Boost+ attivabile con l’app Realme Link. La messa a punto dell’audio è stata curata da un team di esperti, alcuni dei quali provenienti da Harman, forti quindi di una lunga esperienza in questo settore.

Potete acquistare le DIZO GoPods D a soli 34,99 euro su Amazon utilizzando il link sottostante.

Acquistate DIZO GoPods D su Amazon

Informazione Pubblicitaria