Il settore delle cuffie true wireless è costituito da un gran numero di modelli piuttosto interessanti anche nella fascia economica, di cui Anker è uno dei massimi esponenti. Se siete alla ricerca di un modello di cuffie true wireless, in questa news vi proponiamo due modelli attualmente in offerta su Amazon: Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro e Anker Soundcore Life P3.

Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker in offerta

Partendo con ordine, il modello Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker è disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 99,99 euro anziché 129,99 euro, con uno sconto pari al 23%.

Può essere considerato come un dispositivo di fascia più alta rispetto al modello Soundcore Life P3, se non altro per la presenza di particolari funzioni come la cancellazione attiva del rumore – liberamente personalizzabile tramite l’app Soudcore (link per Android | link per iOS) -, la tecnologia PureNote che incrementa del 45% le basse frequenze e del 30% la gamma acustica e la tecnologia HearID per un’esperienza di ascolto ad alti livelli.

Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker offrono fino a 7 ore di autonomia con singola carica che arriva a 26 ore con il case di ricarica.

Soundcore Life P3 di Anker in offerta

Se, invece, siete alla ricerca di un modello di cuffie true wireless economico, Anker Soundcore Life P3 è disponibile su Amazon al prezzo di 59,99 euro anziché 79,99 euro, con uno sconto pari al 25%.

Le caratteristiche principali del modello Soundcore Life P3 sono l’attenzione per la qualità audio in chiamata grazie a sei microfoni e appositi algoritmi che ne migliorano la qualità, tre profili di cancellazione del rumore – Indoor, Outdoor e Transport -, driver audio da 11 mm con funzionalità BassUp per mettere in risalto le frequenze basse e un’autonomia pari a 7 ore con singola carica che arriva fino a 35 ore con la custodia di ricarica wireless.

