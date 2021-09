Il mondo della smart home è ricco di una vasta gamma di prodotti pensati per rendere più semplice il controllo di alcuni dispositivi oppure, come nel caso di oggi, per tenere sotto controllo la temperatura e l’umidità di una stanza tramite l’installazione di un termometro smart.

Appena 5 euro per un termometro smart

Se siete interessati a questo genere di prodotti ma non avete intenzione di spendere grandi cifre per provarne le qualità, vi consigliamo di prendere in considerazione il termometro smart di Xiaomi attualmente in sconto su Amazon a 5,99 euro.

Malgrado il suo aspetto economico e piuttosto minimal, il dispositivo smart del colosso cinese è perfetto per tenere sempre sotto controllo la temperatura e il grado di umidità di una stanza, il tutto tramite il display LCD da 1.5 pollici. Munito di modulo Bluetooth per essere gestito in remoto tramite smartphone con l’applicazione Mi Home (link per Android | link per iOS), il termometro intelligente dispone anche della funzione Baby Mode per controllare i giusti livelli di temperatura e umidità più appropriati per i più piccoli. Alimentato da una piccola batteria a bottone (cr2032), il termometro Xiaomi può essere piazzato facilmente in ogni stanza della casa senza particolari problemi.

Infine, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdervi questa e tante altre offerte del mondo hi-tech selezionate dalla nostra redazione.

Acquista il termometro smart di Xiaomi

Potrebbe interessarti anche: Migliori termostati smart di Settembre 2021: ecco i nostri consigli