Buone notizie per gli utenti alla ricerca di dongle TV per la visione di contenuti multimediali: il mercato, infatti, continua ad arricchirsi di nuove soluzioni e gli ultimi due esempi sono quelli forniti da Realme e Anker.

Realme prepara un device Google TV 4K

Iniziando da Realme, pare che il produttore asiatico sia al lavoro su uno stick 4K con Google TV che dovrebbe fare il proprio esordio ufficiale sul mercato in India già nel corso del prossimo mese.

A rendere interessante tale device sarebbe proprio la possibilità di contare sulla nuova interfaccia di Google TV (disponibile attualmente soltanto su Google Chromecast) ma al momento non vi sono informazioni sulle sue possibili caratteristiche né sul suo prezzo.

Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Realme.

Anker Nebula 4K Streaming Dongle sbarca su Amazon

A maggio Anker ha annunciato un nuovo dispositivo per lo streaming di contenuti basato su Android TV, ossia Anker Nebula 4K Streaming Dongle e finalmente per tale device è arrivato il momento dell’esordio ufficiale sul mercato: negli Stati Uniti, infatti, è ora disponibile su Amazon a 89,99 dollari (qui trovate la pagina dedicata).

Caratterizzato da un design senza cavo integrato, offre una porta microUSB su un lato per l’alimentazione e una porta HDMI sull’altro lato per l’uscita del display (entrambi i cavi sono inclusi, così come un alimentatore e un paio di batterie AAA).

Basato su Android 10, Anker Nebula 4K Streaming Dongle può vantare una porta HDMI 2.1 e il supporto 4K, HDR e audio Dolby Digital Plus. Tra le sue altre caratteristiche troviamo 2 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione mentre non vi sono riferimenti sul processore utilizzato.

Ma senza dubbio l’aspetto più interessante è rappresentato dal telecomando, in quanto Anker ha deciso di sfruttare il reference design di G10 di Google, assegnando i pulsanti di scelta rapida a YouTube, Netflix, Prime Video e Disney+.

