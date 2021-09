Se siete soliti utilizzare Google Chrome come browser web su Android, saprete certamente che è possibile attivare la modalità desktop tramite l’apposito tasto presente nel menu laterale attivabile dall’hamburger menu in alto a destra.

Modalità desktop permanente con un toggle

Una interessante novità relativa al Chromium Gerrit rivela che il team di sviluppo di Google sta lavorando alla implementazione di un toggle rapido per mantenere attiva la modalità desktop durante la navigazione con Google Chrome su Android. Il commit, intitolato “[DesktopSite] Add flag for Request Desktop Site Global Setting” aggiunge un flag chiamato “Global setting to request desktop site on Android” con la descrizione “an option in ‘Site settings’ to persistently request the desktop version of websites” che, appunto, fa quanto dichiarato qualche riga più su.

Come sottolineano i colleghi di XDA, il flag menzionato più su è già disponibile su Google Chrome Canary ma il cambiamento apportato al Chromium Gerrit dai programmatori di Google ha aggiunto la nuova opzione nelle “Impostazioni del sito” che non era finora presente. La possibilità di navigare un sito web nella modalità desktop è spesso molto utile in alcune situazioni, sebbene i siti web moderni siano programmati per offrire agli utenti un’esperienza di utilizzo il più completa possibile.

Infine, la funzione sarà molto utile per gli smartphone in quanto i tablet con display da 10 pollici in su aprono già i siti in modalità desktop per default.