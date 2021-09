Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.21.19.7.

Le novità della versione 2.21.19.7 di WhatsApp Beta per Android

Da alcune settimane è emerso che gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando a una modalità per fare scomparire i messaggi che può essere attivata dagli utenti attraverso un’apposita nuova sezione all’interno del menu delle impostazioni dell’app, in particolare tra quelle dedicate alla gestione della privacy.

Così come apprendiamo da WABetaInfo, all’interno di questa nuova sezione sarà possibile stabilire se attivare o meno la nuova funzionalità e, in caso affermativo, dopo quanto tempo i messaggi nelle nuove chat individuali devono scomparire automaticamente (attualmente le opzioni prevedono 24 ore, 7 giorni e 90 giorni).

E così, ad esempio, impostando tale funzionalità su 24 ore, in caso di invio di un messaggio all’interno di una nuova chat, dopo un giorno questo scomparirà automaticamente.

Questa nuova funzionalità, che non va a colpire le chat già esistenti ma si riferisce soltanto a quelle nuove dopo la sua attivazione, è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.19.7 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: le guide di WhatsApp