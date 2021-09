Iliad ha risolto il problema del cambio offerta verso la Giga 120

In queste ore, dopo quasi due settimane di attesa, Iliad ha finalmente posto rimedio al problema tecnico riscontrato da alcuni già clienti interessati ma impossibilitati ad effettuare il cambio offerta verso la Giga 120.

Cambio offerta Iliad Giga 120: problema risolto

Lo scorso 2 settembre, Iliad aveva finalmente dato ascolto a una richiesta pressante dei propri clienti: era stata annunciata la possibilità per i già clienti di effettuare il cambio offerta, sebbene soltanto in favore della nuova Giga 120. Ciò aveva colmato una lacuna che Iliad si portava dietro fin dal suo debutto sul mercato italiano, anche se solo parzialmente.

Purtroppo, l’entusiasmo per la bella notizia si era presto sgonfiato a causa di un disservizio riscontrato dai clienti, che non riuscivano a richiedere concretamente il cambio. In particolare, l’errore tecnico accennava ad una fantomatica richiesta di portabilità in corso, mostrando il seguente messaggio: «non è possibile richiedere il cambio dell’offerta su una SIM con richiesta di portabilità in corso». In realtà lo stesso messaggio di errore compariva anche a clienti che non avevano alcuna richiesta di portabilità in corso.

Il servizio clienti di Iliad, contattato, aveva comunicato di essere a conoscenza del problema, per la cui risoluzione i lavori erano già in corso.

A quanto pare, il disservizio è in fasa avanzata di risoluzione e infatti già nei giorni scorsi alcuni già clienti precedentemente impossibilitati sono riusciti a richiedere il cambio offerta gratuito. Insomma, la situazione sta rientrando progressivamente e presto tutti potranno inoltrare correttamente la propria richiesta.

Un’unica precisazione va fatta in relazione ai clienti che stiano davvero attendendo la conclusione di una procedura di portabilità: in questo caso, la richiesta potrà essere presentata solo a conclusione avvenuta e il cambio sarà attivo a partire dal mese successivo.

Infine, va ricordato che la richiesta di cambio offerta verso la Giga 120 può essere fatta dai clienti Iliad dal sito ufficiale: occorre entrare nella propria Area Personale, accedere al menù “La mia offerta” e lì selezionare la voce “Cambio Offerta”. Il cambio avviene in modo gratuito per tutti e Iliad lo attua a partire dalla data del successivo rinnovo dell’offerta attiva. Per assurdo, i clienti non in regola coi pagamenti sono agevolati: in caso di sospensione dell’offerta per mancanza di credito sufficiente, infatti, il cambio di offerta avviene subito e viene portato a termine in pochi minuti.

Iliad Giga 120: dettagli e costi dell’offerta

Per concludere, ecco un breve riepilogo di contenuti e costi dell’offerta Iliad Giga 120.

Lanciata ad inizio luglio e aperta il 2 settembre anche ai già clienti Iliad, l’offerta Giga 120 mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali, chiamate senza limiti verso alcuni Paesi esteri (Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan) e 120 GB di traffico dati (anche con copertura 5G) al costo di 9,99 euro al mese.

Come detto, l’offerta comprende anche il 5G, a tal riguardo va però precisato che, per sfruttarlo, occorre essere dotati di uno smartphone compatibile e trovarsi in una zona coperta (Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza).

L’offerta Iliad Giga 120 a 9,99 euro al mese è attivabile online sul sito ufficiale dell’operatore.